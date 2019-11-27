Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Paulo Dybala'dan Merih Demiral'a asker selamı

Juventus'un Arjantinli süperstarı Paulo Dybala, gol attıktan sonra flaş bir sevinç yaptı.

45+1. dakikada nereydese sıfırdan kullandığı frikik golüyle Juventus'u Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçiren Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu.

Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı.

Maçın ardından yaptığı asker selamı ile ilgili konuşan Arjantinli yıldız, "Merih Demiral ile sürekli şakalaşıyoruz, soyunma odasında da aramızda geçen bir konuşma vardı. Sadece ona şaka yaptım, bir mesaj için değildi" dedi.

İşte o anlar...