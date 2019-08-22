Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i saf dışı eden Olympiakos, Play-Off'ta Krasnador'u 4-0 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar'u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg'u net skorla geçti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0

Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0

Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2 (İHA)