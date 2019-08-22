22 Ağustos 2019 Perşembe 08:53:59 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:58:41
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i saf dışı eden Olympiakos, Play-Off'ta Krasnador'u 4-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Başakşehir'i saf dışı eden Yunan ekibi Olympiakos, Play-Off Turu ilk maçında , Rusya temsilcisi Krasnador'u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar'u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg'u net skorla geçti.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0
Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0
Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2 (İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT