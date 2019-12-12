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12 Aralık 2019 Perşembe 12:22:34 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 12:27:13

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sadece Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan takımlar son 16 turuna kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turuna sadece Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlar kaldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu "Kupa 1"de, grup aşaması 6. ve son hafta maçlarıyla sona erdi.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) mücadele eden 16 takım, gruplarında ilk iki sırayı alarak bir üst tura yükseldi.

İngiltere'den geçen yıl final oynayan Tottenham ve Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve Manchester City, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia, İtalya'dan Juventus, Napoli, Atalanta, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leibzig, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon tur atlayan takımlar oldu.

Turnuvada Club Brugge, Olympiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica ve Ajax, gruplarında üçüncü sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Atalanta tarih yazdı

Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan İtalyan temsilcisi Atalanta, adını son 16 takım arasına yazdırarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Manchester City, Dinamo Zagreb ve Shakhtar Donetsk ile C Grubu'nda yer alan Atalanta, son maçında Ukrayna ekibini 3-0 yendi.

Grupta lider Manchester City ve ikinci sıradaki Atalanta tur biletini alırken, Shakhtar Donetsk yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Gençler damga vurdu

Grup aşamasının son haftasında en genç gol atan futbolcu ve forma giyen en genç kaleci unvanları el değiştirdi.

Barcelona'da forma giyen Ansu Fati, takımının Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandırdı ve 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

E Grubu'nda yer alan Genk'te forma giyen 17 yaşındaki Maarten Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.

Messi 700. maçına çıktı

Grupların 5. haftasında Barcelona formasıyla Borussia Dortmund karşısında mücadele eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanyol ekibindeki 700. maçına çıktı.

Bu yıl Altın Top ödülünü 6. kez kazanma başarısını gösteren 32 yaşındaki futbolcu, grup aşamasında 2 gol kaydetti.

Dybala'dan asker selamı

Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala'nın, 5. haftada mücadelesinde Atletico Madrid'e attığı golden sonraki sevinci dikkat çekti.

İtalyan ekibi, Arjantinli futbolcunun 45+2. dakikada serbest vuruştan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanırken, Dybala, attığı golün ardından milli futbolcu Merih Demiral'a doğru koşarak asker selamı verdi.

Rodrygo'dan hızlı başlangıç

Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, Galatasaray karşısındaki 4. hafta maçında 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

18 yaşındaki futbolcu, Raul'un ardından Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ikinci en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

En golcü futbolcu Lewandowski

Son hafta mücadelesinde Kızılyıldız filelerini 4 kez havalandıran Bayern Münihli Robert Lewandowski, attığı 10 golle grup aşamasının en golcü ismi oldu.

Bu futbolcuyu 8 golle Salzburg'dan Erling Braut Haaland, 6 golle de Tottenham'dan Harry Kane takip etti.

Lewandowski, geçen sezon da 8 golle grup aşamasında en çok gol atan futbolcu olmuştu.

Bayern Münih'ten rakiplerine 24 gol

Bundesliga'da sıkıntılı günler geçiren Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 24 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan ikinci takım oldu.

2017-18 sezonunda 25 gol atan Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, bu alanda rekoru elinde tutuyor.

(AA)

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