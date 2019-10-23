  • Bist 100
    99785.2
  • Dolar
    5,7309
  • Euro
    6,3814
  • Altın
    277,2510
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamının kızı yakalandı FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamının kızı yakalandı
Şampiyonlar Kupası Galatasaray HDI Sigorta'nın Şampiyonlar Kupası Galatasaray HDI Sigorta'nın
CHP'li Ateş: Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu CHP'li Ateş: Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu
BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail'in Filistin işgali dünyadaki en uzun saldırgan işgal BM Filistin Özel Raportörü Lynk: İsrail'in Filistin işgali dünyadaki en uzun saldırgan işgal
Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz Bakan Kurum: İmar denetçi sayısını 2 bin 100'e çıkarıyoruz
LeBron James 92.4 milyon Dolar geliriyle yine zirvede LeBron James 92.4 milyon Dolar geliriyle yine zirvede
CHP'li Ateş: Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu CHP'li Ateş: Fenerbahçe direndi ama benim partim FETÖ'ye teslim oldu
İsmail Kartal güzel günlerin geleceğine inanıyor İsmail Kartal güzel günlerin geleceğine inanıyor
Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu Batı Kudüs'te Bizans dönemine ait kilise bulundu
Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi
BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek
Servet Yardımcı: 'İstanbul'daki final diğerlerine benzemeyecek' Servet Yardımcı: 'İstanbul'daki final diğerlerine benzemeyecek'
Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma Filistin çağrısı Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma Filistin çağrısı
Beşiktaş, Braga maçının hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Braga maçının hazırlıklarını tamamladı
İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi İdlibli görme engellilerden el sanatları sergisi
FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin kızı yakalandı
Trump'ın konuşmasıyla dolar 5.72 liraya geriledi Trump'ın konuşmasıyla dolar 5.72 liraya geriledi
Mehmet Sepil Kulüpler Birliği başkanlığı için adayını açıkladı Mehmet Sepil Kulüpler Birliği başkanlığı için adayını açıkladı
Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz Oktay: Reformların ardından yükseliş bekliyoruz
Okan Buruk ve ekibi ülke puanı için saha çıkacak Okan Buruk ve ekibi ülke puanı için saha çıkacak
24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi 24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi
Ünal Karaman: 'Çok kritik bir eşikte seyrediyoruz' Ünal Karaman: 'Çok kritik bir eşikte seyrediyoruz'
24 TV ekibi Resulayn’da! İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi 24 TV ekibi Resulayn’da! İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi
Abdullah Avcı: 'Enzo Roco yarın ilk 11'de başlayacak' Abdullah Avcı: 'Enzo Roco yarın ilk 11'de başlayacak'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:49:56 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:06:15

Şampiyonlar Kupası Galatasaray HDI Sigorta'nın

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2019 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

2018-2019 voleybol sezonunda Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan maçta 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası´nın sahibi Fenerbahçe HDI Sigorta´yı 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta oldu.

İlk set karşılıklı hatalar, bloklar ve ataklardaki eşitlikle başladı. Galatasaray HDI Sigorta, Burutay´ın etkili servisleri ve oyunuyla sayı farkını açmaya çalıştı. Sarı lacivertliler etkili blok yapsa da hücumda yapılan basit hatalarla sonuca gidemedi ve Galatasaray HDI Sigorta sette avantajı yakaladı. 17-17´den sonra hücum silahlarını devreye sokan sarı kırmızılılar, savunmada hata yapmayarak seti 25-23 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti.

2´nci sette Fenerbahçe HDI Sigorta akıllı hücumlar yaparken, sarı kırmızılı takım defans, manşet ve blokta hatalar yaptı. Sarı lacivertliler 7-3´le maçın o ana kadar en farklı skorunu yakalayınca mola geldi. Sette her iki takımın servis kalitesi yüksek değildi. Fenerbahçe HDI Sigorta, hücum opsiyonlarını iyi kullanarak rakibin blok-defans yerleşimine izin vermedi. Sarı lacivertli takım üstün oynadığı seti 25-16 kazandı ve maçta durumu 1-1´e getirdi.

Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü sete, ikinci setteki oyun üstünlüğünü sürdürerek başladı. Atak ve blokta rakibine üstünlük kurdu. Savunmada toparlanan Galatasaray HDI Sigorta 9-9´da eşitliği yakaladı. Oyun hakimiyetini yeniden ele alan sarı lacivertli takım bulduğu sayılarla teknik molaya 12-9 üstün girdi. Galatasaray HDI Sigorta´da köşe oyuncuları sayı üretemeyince fark kapanamadı ve 18-14´de mola geldi. Sarı kırmızılı takımda defansta liberolar dahil manşet problemi yaşanınca sayı bulmakta zorlanan rakibi karşısında Fenerbahçe HDI Sigorta etkili hücumlarıyla sayı farkı artırdı ve seti 25-22 kazanarak maçta 2-1 üstünlüğü yakaladı.

4´üncü sete sarı kırmızılı ekip iyi başladı. Defansta ve blokta toparlanan Galatasaray HDI Sigorta hücumda da sayı üretti. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe HDI Sigorta, pas organizasyonlarında hatalar yapan rakibine karşı Ter Maat´ın sayılarıyla durumu 16-16´da eşitledi. Karşılıklı sayılarla geçen setin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu 23-24´te sarı-lacivertli takım mola aldı. Galatasaray HDI Sigorta kritik anlarda hata yapmadı ve seti 25-23 kazandı ve maçı final setine taşıdı: 2-2.

Final setine sarı kırmızılı takım etkili başladı. Üst üste sayılar bulan Galatasaray HDI Sigorta´da Selçuk´un Venno ısrarı, pasör çaprazını oldukça yordu. Fenerbahçe kaçırdığı servislerle rakibine yaklaşma şansını elinden kaçırdı ve saha değişimine 8-4 üstün giren taraf Galatasaray oldu. Burutay Subaşı´nın etkili hücum ve servisiyle sarı kırmızılı takım farkı açtı ve 13-6 üstünlüğü ele geçirdi. Galatasaray seti 15-6 maçı da 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

TVF Başkent Voleybol Salonu´nda oynan maçı 4 bin 250 biletli seyirci izledi.

Öte yandan maçın en değerli oyuncusu Galatasaray HDI Sigorta´dan Burutay Subaşı seçildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ