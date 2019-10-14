Şampiyon Sürmeneli

GÜNEŞ

■ RUSYA'NIN Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli’den altın madalya geldi. 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya gelen Busenaz, üç rauntta sergilediği üstün performansla Çinli’yi mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. İlk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan 21 yaşındaki Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

OKYANUSU GEÇTİ DEREDE BOĞULDU

■ÜÇ sıklette final oynadığımız Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda Elif Güneri ise gümüş madalya kazandı. Yarı finalde, 6 kez dünya şampiyonu olan Hintli rakibini perişan eden Buse Naz, finalde Rus Aetbaeva’ya mağlup oldu. Rus sporcu Zenfira Magomedalieva ile altın madalya maçına çıkan Elif ise son anda yaptığı hata ile podyumun ikinci basamağında kaldı. Gümüş madalya kazanan iki sporcumuz da asker selamı verdi.