'Şampiyon olacağız'

GÜNEŞ

■ SAVUNMA zaafları yaşayan Fenerbahçe’ye ilaç olması için transfer edilen Zanka, yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertli formayı giyen altıncı Danimarkalı futbolcu olan Zanka, çubuklu formayı layığıyla taşıyacağının altını çizdi. “Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum” diyen Zanka, Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağını söyledi.

BANA ZAMANLA SAYGI DUYDULAR

■ ZANKA, kendisinden sonra Fenerbahçe’ye gelenlerin de “Zanka gibi bu formayı taşıyacağız” diyeceklerini dile getirdi. Savaşçı kişiliğine değinen tecrübeli savunmacı, “Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen bir isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler” ifadelerini kullandı.

HASRETE SON VERECEĞİZ

■ SAMANDIRA’DA geçirdiği ilk günleri hakkında da konuşan Danimarkalı futbolcu, “Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada onlar tribünde son ana kadar savaşacağız” dedi.