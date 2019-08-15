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15 Ağustos 2019 Perşembe 12:08:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:15:00

Şampiyon halterci, ailesine bakabilmek için kamptan ayrılmak zorunda kaldı

Dünya Şampiyonu, Avrupa ikincisi milli halterci Muammer Şahin (25), eşi ve çocuğunun bakımını karşılayacak parayı kazanmak için gündüzleri otomobil yıkamacısında, geceleri de kafeteryada garsonluk yapıyor. Madalya hayaline ara verip, ailesinin geçimini sağlayacak parayı kazanmak için milli takımın dünya şampiyonasına hazırlık kampından ayrılan Şahin, günde 19 saat mesai, 5 saat uykuyla yaşam mücadelesi veriyor.

Kayseri'de eğitim gördüğü ortaokulda düzenlenen seçmelerde zayıf olması nedeniyle antrenör Gökhan Taşçı'nın halter takımına alınmayan Muammer Şahin, daha sonra halterci olmaya karar verdi. Halter antrenörünün eğitim verdiği salonun kapısında bekleyip, çalışma yapan arkadaşlarını izleyen Şahin'in hırsını fark eden Taşçı, genç sporcuyu takıma aldı. Halter sporuna başlamanın sevincini yaşayan Şahin, 2 yıl antrenmanın ardından 16 yaşında Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

'SENDEN HALTERCİ OLMAZ' DİYENLERİN GURURU OLDU

Milli takıma seçilen Şahin, 2011'de Peru'da yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda beşincilik, aynı yıl Polonya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Halter sporunda başarılarıyla adından söz ettiren Şahin, 2013'te Peru'daki dünya şampiyonasında gençler dünya şampiyonluğunu kazanarak, Türkiye'nin gururu oldu. 2015 yılında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliği, 2016'da İsrail'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2017'de Arnavutluk'taki Avrupa Halter Şampiyonası'nda da ikincilik elde etti. Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Şahin, çocukken zayıf görünümünden dolayı 'Senden halterci olmaz' diyenleri başarılarıyla utandırdı. Geçen yıl büyükler kategorisinde de Hırvatistan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda dördüncülük kazanan Şahin, bu yıl nisan ayında Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

İNŞAAT İŞÇİLİĞİ, GARSONLUK YAPTI, DÜNYALARI KALDIRDI

Evli ve bir erkek çocuk babası Şahin, halter sporunda 10 Türkiye şampiyonluğu, 1 dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü kazandı. Şahin, başarılarla dolu 10 yıllık spor kariyerinde hem podyuma çıktı hem de hayatını sürdürebilmek için inşaat işçiliği, garsonluk gibi farklı işlerde çalışarak para kazanmak zorunda kaldı. İş bulamadığı dönemlerde ekonomik sıkıntılar yaşayan Şahin, pes etmeden halterde başarılı olmak için hayat mücadelesini sürdürdü. Eylül ayında Tayland'da yapılacak Dünya Şampiyonası´na hazırlık kapsamında A Milli Takımın kampına katılan Şahin, 10 gün sonra kamptan ayrılıp para kazanmak için çalışmaya karar verdi. Şahin, sportif başarılarına rağmen, ekonomik sebeplerden dolayı Tayland'da yapılacak Dünya Halter Şampiyonası'na katılamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

ÇOCUĞU VE EŞİNE BAKABİLMEK İÇİN DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILAMIYOR

Dünya Halter Şampiyonası´na hazırlandığı milli takım kampını ailesinin masraflarını karşılayabilmek için yarıda bırakan Şahin, eşinin babasının yaşadığı Alanya'da otomobil yıkayarak geçimini sürdürmeye karar verdi. Ailesiyle Alanya'da eşinin babasının evinde yaşamaya başlayan Şahin, gündüzleri otomobil yıkayıp akşamları da bir otelin kafeteryasında garsonluk yaparak geçimini sağlıyor. Spor yaptığı dönemde ailesine bakabilmek için aldığı borçları ödeyebilmek ve eşiyle çocuğunun bakımını üstlenmek için spor kariyerine ara vermek zorunda kalan Şahin, büyükler dünya şampiyonasında madalya kazanma hedefini bu sene gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

GÜNDÜZ OTOMOBİL TEMİZLİKÇİSİ, AKŞAMLARI GARSON

Dünya şampiyonasına katılamayacağı için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda podyuma çıkma hayalini de gerçekleştiremeyeceğini belirten Şahin, "Senden halterci olmaz denmesine rağmen azimle başarılar elde ettim. 10 yıldır ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Şampiyonalara giderken evimin elektrik, su faturası, oğlumun bez, mama parasını düşündüm. Belki de bu ekonomik sıkıntıların başarılarıma faydası olmuştur. Şampiyonalardan geldikten sonra iş aradım. İşsiz kaldığım dönemlerde borçlandım. İnşaatta, restoranlarda çalıştım. Hem spor hem de iş hayatını bir arada sürdürmeye çalıştım. Ancak dünya şampiyonası hazırlık kampını ailemin geçimini sağlayamadığım için yarıda bırakmak zorunda kalmak beni çok üzdü. Eşim ve oğlumu ailesinin yanına göndermiştim. Kampı bırakıp onların yanına geldim ve iş buldum. Araba yıkama işi yapıyorum. Gündüzleri otomobil yıkıyor, akşamları da ikinci iş olarak bir otelin kafesinde garsonluk yapıyorum. Günde 19 saat çalışıyorum. Evime gidip, 5 saat uyuyabiliyorum" diye konuştu.

'BAŞARILI SPORCU, İYİ BABA OLMAK İSTİYORUM'

Ailesinin geçimini sağlayan iyi bir baba ve başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini aktaran Şahin, "Bu sene çalışacağım, para kazanacağım. Gelecek sene Avrupa Şampiyonası´na katılacağım. Şampiyona için çok iyi hazırlanacağım. Altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğuyla ülkemin gururu olmak istiyorum. Dünya şampiyonası, olimpiyata katılamasam da başarılarıma devam edeceğim. Başarılarımın devamı için de düzenli gelir sağlayacak işe ve sponsor desteğine ihtiyacım var" dedi. (DHA)

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