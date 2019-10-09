'Şampiyon biziz'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. Milli takım kampında açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, “Çok iyi bir kaptanımız var... Şampiyonluk için ne gerektiğini biliyor ve büyük bir tutkuyla futbol oynuyor. Kulübe çok büyük saygısı var ve sahipleniyor. Onun bizi doğru adımlarla şampiyonluğa ulaştıracağından eminim. Çok iyi bir takım kurduk, sezon ilerledikçe daha iyi olacağız” dedi.

ATİBA’YLA BİLE GÖRÜŞMÜŞ

■ ZANKA, F.Bahçe'den transfer teklifi almasının ardından eski F.Bahçeli futbolcu, aynı zamanda vatandaşı Simon Kjaer’in yanı sıra Kopenhag'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ile görüştüğünü belirtti. İki futbolcunun kendisine Türk futbolu, İstanbul ile ilgili her türlü bilgiyi ve kendisini nelerin beklediğini paylaştığını aktaran Danimarkalı futbolcu, “Ancak Türk futbolunu ve Türkiye'yi keşfetmek için bizzat burada yaşamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÇAYI VE MANTIYI ÇOK SEVİYORUM

■ İSTANBUL'U çok sevdiğini ve daha önce hiç böyle büyük bir şehirde yaşamadığını söyleyen Zanka, “Bazı kültürel farklılıklar olmasına rağmen, farklılıkları öğrenmek bana çok büyük bir zevk veriyor. Güzel birçok kültürü var. Örneğin çay kültürü… Çayı çok seviyorum ve bol bol içiyorum. Mantıyı da çok seviyorum. Bence çok lezzetli… Kulüpte birkaç defa yeme fırsatım oldu. Kulüp aşçımız çok becerikli, bana nasıl yapıldığını ve nasıl yeneceğini gösterdi. Tadına bayıldım” şeklinde konuştu.

G.SARAY MAÇI BENCE EŞSİZ BİR DERBİ

■ ANKARAGÜCÜ maçında attığı golün ve G.Saray'a karşı forma giymesinin ardından vatandaşların kendisini sokakta daha fazla tanıdığını ve ilgi gösterdiğini kaydeden Zanka, bu ilgiden memnuniyet duyduğunu söyledi. G.Saray derbisi ile ilgili düşüncelerini aktaran Zanka,”Bence eşsiz bir derbi ve bunu sahada yaşayabilmek harika. Kadıköy’de oynayacağımız rövanş maçını şimdiden heyecanla bekliyorum” dedi.

KIZ ARKADAŞIM İSTANBUL’A AŞIK

■İSTANBUL'DA kız arkadaşı Nanna Marie Linding Ottosen ile yaşadığını dile getiren Zanka, “Sanırım, kız arkadaşım İstanbul'u benden daha çok seviyor ve gezme fırsatı buluyor. Tarihi yapıları ve kültür hazinesi ile onun için bulunmaz bir şehir. İstanbul her zaman canlı ve ilham verici… Genel olarak Türk halkı kibar, nazik, yardımsever ve güler yüzlü. Bu çok hoş” ifadelerini kullandı.