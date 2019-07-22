GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN milli stoperi Serdar Aziz, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Kampta ortaya koyduğu başarılı performans ile Ersun Yanal'ın yeni sezon öncesi en büyük kozlarından biri haline gelen 28 yaşındaki futbolcu, “Büyük Fenerbahçe taraftarının varlığı bize güç veriyor. Şampiyonluğa olan inancımızı, her geçen gün daha güçlü bir şekilde hissetmeye başladık. Bu sene şampiyon biziz. Büyük F.Bahçe taraftarı her zaman ki gibi bizi desteklemeye devam etsin” dedi.

YAYLA MÜKEMMEL GEÇTİ

■ F.BAHÇE taraftarının eşsiz ve büyük varlığının kendilerine büyük bir güç verdiğini ifade eden Serdar Aziz, “Yeni sezon çalışmalarımıza başladığımız 20 günlük sürede, mükemmel bir kamp dönemi geçirdik. Teknik ekip ve yeni katılan arkadaşlarımızla bir bütün olarak iyi bir kimya yakaladık. Birlik ve bütünlüğümüzün en kıymetli, en büyük sahibi F.Bahçe taraftarının bu yolda varlığını ve desteğini hissetmek bizleri daha da güçlü kılacaktır” şeklinde konuştu.

ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ

■ AVUSTURYA yolculuğu öncesi konuşan yıldız futbolcu, şunları söyledi: “Gerçekten çok kaliteli ve şampiyonluk yaşamış oyunculardan kurulu bir kadromuz var. F.Bahçe potansiyelini bu sezon sahaya yansıtacağız. Avusturya’da hocamızın sistemini daha iyi ezberleyip sezona üst üste galibiyetlerle başlamak istiyoruz. İhtiyacımız olan en önemli şey lige iyi bir başlangıç yapmak. Bunun için önce çok çalışmalıyız. Aramıza yeni katılacak isimlerle çok daha iyi olacağız.