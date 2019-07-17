Samatta hamlesi

GÜNEŞ

■TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yine sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için düğmeye bastı… Afrika Uluslar Kupası’nın ardından Mbaye Diagne ile yollarını ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar, Senegalli oyuncunun yerine ise Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta’yı düşünüyor. Galatasaraylı yetkililer, Belçika’ya çıkarma yaparak Tanzanyalı golcü için Genk’le masaya oturdu ve ilk teklifini sundu.

İNGİLTERE’DEN DE TALİPLERİ VAR

■BELÇİKA basınına yansıyan haberlere göre, Aston Villa, Leicester City ve Watford’un da gündeminde olan Samatta için Genk 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Galatasaray ise ilk etapta 6 milyon euro teklif etti. Pazarlıklar sürüyor ve tarafların orta yolu bulup anlaşması bekleniyor. Diagne ile yollar kesin olarak ayrıldığında Tanzanyalı golcüye imza attırılacak. Genk’te 51 maça çıkan Samatta 32 kez fileleri havalandırdı