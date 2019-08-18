Samassa, taburcu oldu

Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban’ın sabah muayenesinin ardından kaleci Samassa, doktoru tarafından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek. (İHA)