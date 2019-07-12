Salzburg, Martin Linnes için düğmeye bastı

Avusturya ekibinin Linnes’i kadroya katmak için harekete geçtiği ve 5 milyon euroluk bir bütçeyi bu transfer için ayırdığı kaydedildi. Galatasaray’ın ise 8 milyon euro istediği ve iki tarafın her an ortak bir noktada buluşabileceği ifade edildi. Linnes geçen sezon Aslan’da 33 resmi maçta oynadı, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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