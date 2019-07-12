12 Temmuz 2019 Cuma 08:58:46 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:00:22
Salzburg, Martin Linnes için düğmeye bastı
Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni oyuncular almak için satış yapmak zorunda olan Galatasaray’a Salzburg piyangosu.
Avusturya ekibinin Linnes’i kadroya katmak için harekete geçtiği ve 5 milyon euroluk bir bütçeyi bu transfer için ayırdığı kaydedildi. Galatasaray’ın ise 8 milyon euro istediği ve iki tarafın her an ortak bir noktada buluşabileceği ifade edildi. Linnes geçen sezon Aslan’da 33 resmi maçta oynadı, 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.
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