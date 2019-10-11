11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 00:14:02
Sakatlardan iyi haber
TRABZONSPOR’DA Rizespor maçında sakatlanan Majid Hosseini’nin darbeye bağlı sol dizinde, Filip Novak’ın da sağ kasık bölgesinde ödem tespit edildiğini ve tedavilerine başlandığı açıklandı
GÜNEŞ
■ Kulüp sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, “Hosseini’nin darbeye bağlı dizinde ödem tespit edildi. Filip Novak’ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu belirlendi. Her iki oyuncumuzun da Gaziantep maçında hazır hale gelmesi öngörülmektedir” dedi.
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