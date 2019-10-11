Sakatlardan iyi haber

GÜNEŞ

■ Kulüp sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, “Hosseini’nin darbeye bağlı dizinde ödem tespit edildi. Filip Novak’ın ise ilk muayenesinde kasığında hafif bir zorlanma olduğu belirlendi. Her iki oyuncumuzun da Gaziantep maçında hazır hale gelmesi öngörülmektedir” dedi.