Sakatlar ordusu

GÜNEŞ

■ VODAFONE Park’taki dev derbi öncesinde iki takım taraftarları da kadroyu dört gözle bekliyordu... Ancak, maça saatler kala iki takım taraftarları da gelen haberlerle sarsıldı... Siyah-Beyazlılar’da Cumartesi akşamı maç kadrosuna alınan N’Koudou, Ruiz ve Burak Yılmaz ağrıları artınca listeden çıkartıldı. Bu üç ismin yerine genç futbolcular kadroya dahil edildi. Sakatlığını atlatan Gökhan ise formasına kavuştu.

FALCAO KADROYA YOK

■ GALATASARAYLI taraftarların da merakla beklediği konu Falcao’nun oynayıp oynamayacağıydı... Cuma günü idmanlara başlayan Kolombiyalı oyuncuyu riske etmek istemeyen teknik direktör Fatih Terim, Falcao’yu maç kadrosuna almadı... Çocuğu ameliyat olan Ryan Donk da Terim tarafından listeye yazılmadı. Cuma günü takımdan ayrı olarak özel çalışan ve dün takıma katılan Sofiane Feghouli ise dün Vodafone Park’ta 11’de maça başladı.