29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46:32 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48:20
Sakatlanan Atiba Hutchinson, kamptan ayrıldı
Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson sakatlandı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika'nın Antwerp kentine gitmek üzere Avusturya kampından ayrıldığı belirtildi.
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