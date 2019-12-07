07 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 23:42:18
Sadık sürprizi
TEKNİK direktör Ersun Yanal, son haftalarda aksayan Zanka’yı Gençlerbirliği maçında kızağa çekti...
GÜNEŞ
■Tecrübeli çalıştırıcı, Danimarkalı stoperin yerine ise Sadık Çiftpınar’a 11’de şans verdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ilk kez bir maça 11’de başladı. Sadık, daha önce Konyaspor ve Kasımpaşa ile oynanan maçlarda sonradan oyuna girmiş 22 dakika sahada kalmıştı.
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