Sadık sürprizi

GÜNEŞ

■Tecrübeli çalıştırıcı, Danimarkalı stoperin yerine ise Sadık Çiftpınar’a 11’de şans verdi. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ilk kez bir maça 11’de başladı. Sadık, daha önce Konyaspor ve Kasımpaşa ile oynanan maçlarda sonradan oyuna girmiş 22 dakika sahada kalmıştı.