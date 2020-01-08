Ryan Babel'in menajerinden yeni transfer açıklaması: Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor

Galatasaray'da Henry Onyekuru transferi sonrasında bir anda ayrılığı gündeme gelen Ryan Babel'in Ajax'a transferi için sıcak gelişemeler yaşanıyor.

Kısa bir süre önce Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz" ifadelerini kullanırken, 63 yaşındaki isim bir açıklama daha yaptı.

Yıldız futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılı takımdan 2,5 milyon euro yıllık ücret alan Babel'in maaşında fedakarlık yapacağını duyurdu.

Winny Haatrecht, Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Ryan Babel maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor" şeklinde konuştu.

Hollanda basını en geç perşembe günü bu transferde önemli somut adımların atılacağını vurgularken, 33 yaşındaki futbolcunun Ajax'a gitmeye istekli olmasına rağmen anlaşmanın karmaşık olabileceği belirtildi. Winny Haatrecht'ten yapılacak anlaşmanın detayları hakkında bilgi istenirken, Hollandalı futbolcunun menajeri "Vergi meselesi var" diyerek konu hakkında daha fazla detay vermedi.

Bu arada Ajax'ın bu transferi kısa bir sürede bitirmesi halinde önemli bir takviye yapacağı belirtildi. Galatasaray ile her gün çift antrenman yapan Babel'in hazır durumda olduğu ve imza atmasının ardından takıma adapte olabileceğinin altı çizildi.

(Sporx)