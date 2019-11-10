Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya olay cevap

Babel, Nouma’nın daha önce katıldığı bir yarışma programının görselini paylaşarak “Sakin dostum. Artık gündemde olmanın çok zor olduğunu biliyorum. Bir dahaki sefere sadece ben” ifadelerini kullandı.

NOUMA'DAN YANIT

İkili arasındaki gerginlik katlanarak devam ediyor. Babel'in mesajı sonrası Nouma'dan yanıt gecikmedi. Nouma, "Sen de haklısın, gündemde kalman lazım. Futbol yok, boya kafayı pembeye. Bu arada cevabı Real Madrid maçından sonra verseydin, Antep'i yendikten sonra komik olmuş" ifadeleriyle Hollandalı futbolcuya sataştı.