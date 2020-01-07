Ryan Babel'den iddialara flaş yanıt: İsmim hakkında yalan söylemeyin

Henry Onyekuru transferi sonrası Galatasaray'daki geleceği sorgulanan Ryan Babel'in instagram biyografisinde değişikliğe gittiği öne sürüldü.

Hollandalı oyuncu, profilinde yer alan 'Galatasaray' ibaresini sildiği iddiaları üzerine sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki göstererek "Ayrılıyor mu?" sorularını sormaya başladı.

Sezon başında performansıyla takdir toplayan ancak sonrasında performansı düşen ve bir türlü toparlanamayan Babel, eleştiri oklarının odağındaydı.

Galatasaray ile sezon başında sözleşme imzalayan Ryan Babel, sezonluk 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 2 milyon euro da imza ücreti almıştı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Ryan Babel, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

BABEL'DEN YENİ PAYLAŞIM

Babel, gündemde önemli bir yer tutan bu olayın ardından bir paylaşım yaptı ve Galatasaray formasıyla fotoğrafını paylaşarak, göz kırptı. Daha sonra twitter hesabından açıklama yapan Babel, "Bio'mda hiç eski kulüplerim olmadı! İsmim hakkında yalan söylemeyin." ifadelerini kullandı.