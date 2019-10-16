16 Ekim 2019 Çarşamba 14:31:23 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:45:43
Ryan Babel'de sürpriz bonus maddesi! 1 milyon Euro...
Galatasaray'da imza parasıyla birlikte 3.3 milyon euro kazanan Ryan Babel'in, 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.
Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euroya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel-Falcao için de ek ödeme yapacak. 5 milyon euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon euro ek prim var. İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon euro kazanan Babel'in de 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.
(Sabah)
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