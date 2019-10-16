Ryan Babel'de sürpriz bonus maddesi! 1 milyon Euro...

Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis artı 2 milyon euroya yakın bonus ödeyen Galatasaray, Babel-Falcao için de ek ödeme yapacak. 5 milyon euro garanti ücreti olan Falcao'nun sözleşmesinde maç sayısı ve puana bağlı 1.9 milyon euro ek prim var. İmza parası ile birlikte yılda 3.3 milyon euro kazanan Babel'in de 1 milyon euroya yakın bonusu olduğu öğrenildi.

(Sabah)