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09 Ekim 2019 Çarşamba 16:03:40 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:05:46

Ryan Babel taraftarlardan zaman istedi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, takımdaki son durumu yorumladı.

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel, ülkesi Hollanda'da Voetbal International'den Marco Timmer'e konuştu.

İşte Babel röportajından öne çıkan noktalar:

"Galatasaray'da iyiyim. Birçok maç oynadım. Takım olarak kolay bir dönemden geçmiyoruz. Tüm kulvarlarda yarışıyoruz. Ancak, sezon başı biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti, yeni arkadaşlar geldi. Herkesin kendi yolunu bulması için biraz zamana ihtiyaç var. Ancak, aynı zamanda bizden iyi performans ve galibiyetler de bekleniyor."

"OLMAMAMIZ GEREKEN BİR YERDEYİZ"

"İstediğimiz şekilde bir başlangıç yapamadık. Fantastik oyuncularımız ve fantastik bir kadromuz var. Ancak, şu ana kadar doğru şekilde oynayamadık. Sonuçlar, topladığımız puanlar bizden beklendiği şekilde olmadı. Olmamamız gereken bir yerdeyiz."

"LİGİN NASIL İŞLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Türkiye'de çok çabuk tartışılır hale gelirsin. Ben kendimi hızlıca koyveren biri değilim. Türkiye'de ligin nasıl işlediğini biliyorum. Eğer bir kez ikna edici bir galibiyet alabilirsek, ardından tekrar fantastik bir takım oluruz."

"BİTMEMİŞ PUZZLE GİBİYİZ"

"Endişeli değilim. Takımımız çok kaliteli ve birçok opsiyon var. Şimdi doğru oyuncuların doğru yerlerde oynamaları gerekiyor. Bu bazen çok büyük fark yaratıyor. Farklı bölgelerde oynayan birçok oyuncumuz var. Hala bitmemiş puzzle parçaları gibiyiz ancak bir noktada tamamlanacağız."

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