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Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş’tan ayrılıp Fulham’a giden, Premier Lig’de 16 maçta 5 gol 3 asistlik performans ortaya koyarak kalitesinden bir şey kaybetmediğini gösteren Ryan Babel’in Galatasaray macerası sancılı başladı.

BABEL KESİK YİYECEK

Sarı kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 2 gol atmasına rağmen saha içerisinde sergilediği bencil tavırlarla Fatih Terim’i bir hayli kızdıran Babel’in PSG karşısında yine aynı işleri yapması sabırları taşırırken, tecrübeli futbolcuya takım arkadaşlarından da tepki gelmeye başladı. Malatyaspor, Fenerbahçe, Club Brugge ve PSG’le oynanan kritik maçlarda girdiği net gol pozisyonlarında kendisinden daha müsait olan oyuncuları görmeyerek sürekli kaleyi deneyen Babel’in hocası tarafından sert bir şekilde uyarıldığı öğrenilirken, Terim’in Gençlerbirliği deplasmanında Falcao – Andone ikilisiyle sahaya çıkmaya karar verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE SOL ÖNDE OYNAYAN OYUNCULAR ÇOK İYİYDİ

Daha önce sol önde Bruma, Garry Rodrigues, Onyekuru gibi yıldızlardan büyük verim alan Galatasaray’ın bu sezon Babel’le o bölgede etkili olması beklenirken, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun oyun görüşünün takıma zarar vermesi sarı kırmızılıları hücum hattında sıkıntıya soktuğu belirtildi.