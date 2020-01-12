Rusya'dan Beşiktaş'ı sevindiren Jeremain Lens teklifi

Beşiktaş'ta gönderilecekler listesinde yer alan Jeremain Lens'e Rusya Ligi'den teklif geldi.

Bir Rus kulübünün 10 gün sonra açılacak transfer dönemi için şimdiden harekete geçtiği ve siyah-beyazlılara Hollandalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi.

Transferde harcama limitine takılan ve futbolcu satması gereken Beşiktaş'ın söz konusu kulüple masaya oturacağı kaydedildi.

(Sabah)