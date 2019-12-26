26 Aralık 2019 Perşembe 14:20:57 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 14:25:43
Rusya, WADA'nın kararını CAS'a şikayet etti
WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) tarafından 4 yıl boyunca uluslararası organizasyonlardan men edilen Rusya, CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) başvurdu.
Cezayı ağır bulan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı son yıllarda yapılan iyileştirmeler nedeniyle Rus atletlerin ceza almaması gerektiği görüşünde. Rusya ceza nedeniyle Olimpiyat Oyunları'na ve 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.
(Sabah)
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