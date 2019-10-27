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27 Ekim 2019 Pazar 11:17:34 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 11:18:41

Russell Westbrook, NBA'in efsane ismini geride bıraktı

Houston Rockets'ta Russell Westbrook, New Orleans Pelicans'ı 126-123 yendikleri maçta "triple-double" yaparak, NBA'de bu istatistiğe en fazla ulaşan oyuncular sıralamasında Magic Johnson'ı geçti.

Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook, New Orleans Pelicans'ı 126-123 yendikleri maçta Magic Johnson'ı geride bırakarak Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla "triple-double" yapan oyuncuları sıralamasında ikinciliği tek başına ele geçirdi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Rockets, sahasında Pelicans'ı 126-123 mağlup etti ve ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Rockets'ta Westbrook, 28 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak kariyerinde 139. kez bu istatistiğe ulaştı. Böylece Westbrook, NBA'de en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı. Kariyerinde 181 "triple-double" yapan Oscar Robertson, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

James Harden'ın Rockets adına 29 sayı attığı maçta Pelicans'ın en skorer ismi ise 35 sayıyla Brandon Ingram oldu.

Ersan İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.

İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117

New York Knicks-Boston Celtics: 95-118

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99 

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122

Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122

(AA)

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