Rumen basınından Andone'ye destek

AKŞAM

CİM-BOM’DA henüz golle buluşamayan Andone için ülkesi Romanya’da değerlendirmeler yapıldı. Yapılan haberlerde, “Andone 1-2 maçta şans buldu ama bunun sebebi Falcao’nun sakat veya yorgun olmasıyladı. Galatasaray’da Falcao varken Andone fazla şans bulamaz. Bu durum da Milli Takım açısından hiç iyi değil” yorumlarına imza atıldı.

196 DAKİKADA GOLLE TANIŞAMADI

Sezon başında İngiliz ekibi Brighton’dan kiralanan Andone, üç kez Galatasaray forması giyerken sahada kaldığı 196 dakikada golle tanışamadı. Öte yandan Spor 27’de yer alan habere göre; Andone’un vatandaşı Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica’ya bir Suudi Arabistan Ligi ekibinden 3 milyon euroluk transfer teklifi geldi. Sumudica düşünmek için biraz süre istedi. Gaziantep’te Rumen Teknik Direktör ile yakın zamanda yollar ayrılabilir.