'Rövanşı alacağız'

GÜNEŞ

HEPSİNİ KAZANABİLİRDİK

ANTALYASPOR’U mağlup ederek Galatasaray zaferini perçinleyen Kartal, Avrupa’da da işleri düzeltmek için kolları sıvadı. Ligdeki olumlu havayı UEFA Avrupa Ligi’ne taşımayı isteyen Beşiktaş teknik direktör Abdullah Avcı, önlerinde olan 3 maçı da kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Grupta oynadıkları 3 maçı da kazanacak futbolu oynadıklarına inanan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Ligde iyi gidiyoruz. Bunu Avrupa’ya yansıtmanın zamanı geldi. Oynadığımız maçlarda biz de kazanabilirdik. Braga maçında da durum aynıydı. Bizim sahamızda kazandılar, biz de yarınki maçta rövanşı alırız” dedi.

TARAFTARIMIZI ÜZMEYELİM

OYUNCULARINDAN konsantre olmalarını isteyen Abdullah Avcı, “Ligde uzun bir maraton bizi bekliyor. Türkiye Kupası’nda da mücadelemiz yakında başlayacak. Avrupa’da taraftarlarımızı üzdük. Bunun farkında olmalıyız. Braga’ya zor bir yolculuktan sonra gideceğiz. Ama burası Beşiktaş. Büyük bir takımız ve bunun üstesinden gelebilecek gücümüz var. Sakin bir şekilde ilerleyerek adım adım hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yepyeni bir sayfa açıp yolumuzda ilerleyeceğiz” diye konuştu.