'Rövanşı alacağız'

  • Bist 100
    100581
  • Dolar
    5,7648
  • Euro
    6,3896
  • Altın
    275,8270
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ'de önlemek için bunu yapmışlar! Dolar dışında para kullanmıyorlar FETÖ'de önlemek için bunu yapmışlar! Dolar dışında para kullanmıyorlar
Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı
FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış! FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış!
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu
Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı
Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak
Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı! 107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı!
Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı! Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı!
Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro! Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro!
Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz? Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz?
Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız? İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor
Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi
Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi
4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu 4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu
AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması
Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim' Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 22:01:12

'Rövanşı alacağız'

Süper Lig’de zirve için iddialı duruma gelen Beşiktaş, Avrupa’da da işleri düzeltmeyi hedefl iyor. Grupta sonuncu durumda bulunan Kartal, kalan maçları kazanarak, tur atlamayı amaçlıyor. Avcı, oyuncularına Braga'dan rövanşı alma emri verdi.

GÜNEŞ

HEPSİNİ KAZANABİLİRDİK

ANTALYASPOR’U mağlup ederek Galatasaray zaferini perçinleyen Kartal, Avrupa’da da işleri düzeltmek için kolları sıvadı. Ligdeki olumlu havayı UEFA Avrupa Ligi’ne taşımayı isteyen Beşiktaş teknik direktör Abdullah Avcı, önlerinde olan 3 maçı da kazanarak gruptan çıkmayı hedefliyor. Grupta oynadıkları 3 maçı da kazanacak futbolu oynadıklarına inanan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Ligde iyi gidiyoruz. Bunu Avrupa’ya yansıtmanın zamanı geldi. Oynadığımız maçlarda biz de kazanabilirdik. Braga maçında da durum aynıydı. Bizim sahamızda kazandılar, biz de yarınki maçta rövanşı alırız” dedi.

TARAFTARIMIZI ÜZMEYELİM

OYUNCULARINDAN konsantre olmalarını isteyen Abdullah Avcı, “Ligde uzun bir maraton bizi bekliyor. Türkiye Kupası’nda da mücadelemiz yakında başlayacak. Avrupa’da taraftarlarımızı üzdük. Bunun farkında olmalıyız. Braga’ya zor bir yolculuktan sonra gideceğiz. Ama burası Beşiktaş. Büyük bir takımız ve bunun üstesinden gelebilecek gücümüz var. Sakin bir şekilde ilerleyerek adım adım hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yepyeni bir sayfa açıp yolumuzda ilerleyeceğiz” diye konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ