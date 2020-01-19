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19 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 00:34:16

'Ronaldo'yu izleyerek futbolu öğrendim'

Beşiktaş’ın altyapısına seçilen tek kız olan Elif Can AKŞAM’a konuştu. Bu akşam Sivasspor maçının devre arasında Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıkacak olan Elif Can, "Ronaldo’nun tekniklerini izleyip, taklit ederek futbolu öğrendim. Beşiktaş’a seçilince şok oldum" dedi.

DÜNYANIN ilk dijital scouting projesi ‘Geleceğin KaraKartalı’nı kazanan ilk ve tek kız çocuk olan 14 yaşındaki Aksaraylı Elif Can, önceki gün İstanbul’a ayak bastı. Beşiktaş Kadın Futbol takımının alt yapısında kariyerine devam edecek olan Elif, ilk idmanına çıktı. Bugün ise Beşiktaş’ın evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın devre arasında Siyah-Beyazlı taraftarla bulaşacak. Bu buluşma öncesi Elif, Annesi Zeliha, Ablası Beyza ile birlikte Fulya Tesisleri’nde buluştuk. Elif’ten Aksaray’dan İstanbul’a uzanan  hikayesini dinledik.

Vodafone ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesinden nasıl haberin oldu?

Projeyi televizyon reklamlarında gördüm. Oğuzhan Özyakup reklam filminde oynuyordu. İlgimi çekti. Katılmaya karar verdim. Daha sonra bir odaya geçerek video çekmeye çalıştım. Ablam beni yakaladı ‘Ne yapıyorsun?’ dedi. Sonra halı sahada videoyu çektik ve yolladık. Daha sonra Ankara’da seçmelerine davet edildik. Orada birinci oldum. İstanbul’daki seçmelerde ise 9’uncu seçildim. Vadofone ile Beşiktaş arasında yapılan bu proje benim için yararlı oldu. Bu proje sayesinde buradayım. Bu proje olmasaydı, Aksaray’da futbol oynamaya devam ediyordum.

Seçmelerde tek kız olduğunu görünce ne düşündün?

Ben kızların da seçmelere katılacağını düşünüyordum. Erkekleri görünce şaşırdım. Kız yokmuş sadece erkekler varmış… Ben arada kaynadım. Erkeklerle işimin zor olacağını düşündüm.  Bir umutla seçmelere katıldım. Seçildiğimi anlamadım. Şoktaydım. Eve geri döndüğümde seçildiğimin farkına yavaş yavaş vardım.

Bundan sonraki hedeflerin ne?

6 yaşından beri Beşiktaş’ta oynamayı çok istiyordum. Beşiktaş’ın fanatik taraftarıyım. Çok seviyorum. İnşallah daha iyi yerlere giderim. Beşiktaş’ı iyi yerlerde takip ederim.

Okul ve futbol bir arada nasıl yürüyor?

Okul iyi gidiyor. Biraz matematikte sıkıntı var.

Ailenin bu süreçte katkısı nasıl oldu?

Beni çok destekliyorlar. Hem futbol ile hem de derslerim konusunda yardımcı oluyorlar. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Aileme çok teşekkür ediyorum. 

Futbol oynamaya nasıl başladın?

Ben 6 yaşında bir Real Madrid maçını izlemiştim. Ronaldo oynuyordu. Buradaki hareketlerini beğendim. Bir top aldım ve futbol oynamaya başladım. Odadaki vazoları kırarak futbol oynamayı öğrendim. Çok vazo kırmışımdır.

En çok hangi futbolcuyu takip ediyorsun?

Ronaldo’yu takip ediyorum. Onu taklit ederek, onu izleyerek futbol oynamayı öğrendim. Bana çok katkısı oldu. Zaten yolladığım videoda da o hareketleri yaptım.

Erkeklerle birlikte zorlanmıyor musun?

Aksaray’da futsal takımında görev alıyordum. Hocamız Aksaray’daki erkek futbol takımı ile zaman zaman oynatıyordu. Erkekleri genelde yeniyorum. Bu yüzden bana kızıyorlar. 7-0 yendiğim bile oldu. Bu skor sonrası arkadaşlarımın morali bozuluyor.

Futbol dışında neler yapıyorsun?

Futbol dışında basketbol oynuyorum. Okulun basketbol takımının kaptanıydım. Ama ikisi bir arada yürüyemedi. Basketbol oynamam bir avantaj sağladı. Boyum uzadı. Hava toplarında etkili oldu.

BABASI ÖLDÜ EVİMİZİ SATTIK

ELİF Can’ın annesi Zeliha Can ise duygularını şöyle anlattı:

“Elif’in babasını 3 sene önce kalp krizi sonucu kaybettik. 4 çocuk bir de ben yaşam mücadelesi verdik. Nasıl zorluklar yaşadığımızı ben bilirim. İstanbul’da yeni bir ev almıştık. Onu satarak kardeşlerimin yanına Aksaray’a döndük. Bu kötü olay sonrası Elif’e moral olması için bu projeye katılmasını istedik. Bu proje sayesinde acısını biraz atar diye düşündüm. Ama bu noktalara geleceğini tahmin bile etmedim. Seçmelerin yapıldığı alana geldiğimizde Elif erkekleri görünce üzüldü. Erkeklerle birlikte oynama konusunda hocalarından rica ettik. Hocalar da bu istediğimizi kabul etti. Elif sahaya çıktığında futbol olarak erkeklerden eksiği yoktu. Fazlası vardı. Bundan sonra Beşiktaş’ta ve milli takımda başarılı olmasını istiyoruz… Vodafone ve Beşiktaş sayesinde bu proje oldu. Yoksa tek başımıza bu kadar ileri gidemezdik. Elif’in futbola olan yeteneğinin çocukken farkına vardık. Herkes ona ‘Sen nasıl kızsın?’ diye soruyordu.

YENİ ELİF’LERE İLHAM OLACAK

BEŞİKTAŞ Kadın Futbol Takım Teknik Sorumlusu Mutlucan Zavotçu ise Elif ile ilgili, “Herkes burada Elif’e özel bir pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. Hiç alakası yok. Elif, bileğinin hakkıyla bu seçmeleri kazandı. İnşallah uzun zaman bizimle birlikte olur ve A Takıma çıkararak kaptanlık yapar. Elif’in bu hikayesi kız çocukları için bambaşka bir değer. Çünkü bir ilham kaynağı oluyor. Bizim esas hikayemiz bu” ifadelerini kullandı

(Akşam)

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