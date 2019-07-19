Roma'nın yeni sezondaki en büyük silahı Cengiz Ünder olacak

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Roma, Paulo Fonseca ile yeni bir sayfa açtı. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Serie A devi şu ana kadar Pau Lopez (kaleci), Spinazzolla (sol bek), Diawara (ön libero), Cristante (orta saha) gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katsa da Fonseca’nın asıl üzerine titrediği iki oyuncunun Zaniolo ve Cengiz Ünder olduğu belirtildi.

CENGİZ ÜNDER ELMAS GİBİ

Monchi’nin Roma’ya miras olarak bıraktığı Cengiz Ünder’in bu sezon büyük bir patlama yapacağı ifade edilirken, süper yeteneğin kampta ve hazırlık maçlarında oynadığı futbol Fonseca’ya parmak ısırttı. Geçtiğimiz sezon 33 maçta 6 gol 9 asistlik performansıyla dikkat çeken ve yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası ligin sonlarına doğru düşüş yaşayan Cengiz’in takım arkadaşı Zaniolo’yla birlikte Roma’yı sırtlayacağı düşünülürken, Sportif Direktör Petrachi’nin ‘Bazı oyuncularımızla sözleşme uzatacağız, Cengiz Ünder için gelen flaş teklifleri kabul etmedik Everton, Arsenal ve Tottenham’ı geri çevirdik’ sözleri 21 yaşındaki futbolcuyu hayli memnun etti. Kendisine güvenen hocasını, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen Cengiz Ünder’in bonservis bedelini en az 50 milyon euro’lara kadar çıkaracağı tahmin edilirken, Roma’nın sol ayaklı orta sahadan büyük bir gelir elde edeceği belirtildi.