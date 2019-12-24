24 Aralık 2019 Salı 10:32:32 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:33:07
Roma'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi
Yaz transfer döneminden itibaren ismi sık sık Fenerbahçe'yle anılan ve hala sol bek için gündemin 1 numarasında yer alan Sırp sol bek Aleksandar Kolarov için kulübü Roma'dan flaş bir karar geldi.
Corriere della Sera'nın haberine İtalyan devi, Aleksandar Kolarov'a şartları daha iyileştirilmiş yeni bir sözleşme önerdi. Kolarov'un yenilenen sözleşme teklifine sıcak bakacağı konuşuluyor.
PERFORMANSI TAVAN YAPTI
Bu sezon Roma formasıyla 22 maça çıkan yıldız sol bek, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.
(Fotomaç)
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