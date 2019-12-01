Roma’yı yakarız

GÜNEŞ

■ A Milli Takım’ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki grubu ve rakipleri belli oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen kura çekiminde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF yetkilileri ve Teknik Direktör Şenol Güneş hazır bulundu. Kuraya 3. torbadan katılan Ay-Yıldızlılar A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler’le eşleşti. A Milliler turnuvanın açılış maçında Roma’da İtalya'yla karşılaşacak.

BAKÜ BİZİM EVİMİZ

■ ŞENOL Güneş, kura için şunları söyledi: “Bakü'yü biz istiyorduk. Her ne kadar uzun bir seyahat olacak olsa bile, Azerbaycan'da Bakü'de kendi sahamızda oynayacağız diye düşünüyoruz. Açılış maçını Roma'da yaptıktan sonra Bakü'ye gitmek biraz zor olacak. Oynayacağımız oyunla ses getirmek, turnuvaya renk getirmek istiyoruz. Açılış maçında İtalya'ya karşı Türk futbolunu, felsefesini göstermek için şansımız olacak. İtalya 10'da 10 yaparak Türkiye'ye karşı oynayacak. İnşallah ilk mağlubiyeti bizim maçta alırlar.”

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 FİKSTÜRÜ

12 Haziran .......................İtalya - Türkiye (Roma)

17 Haziran .......................Türkiye - Galler (Bakü)

21 Haziran .......................Türkiye - İsviçre (Bakü)