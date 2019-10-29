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29 Ekim 2019 Salı 14:07:01 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 14:07:58

Roma ve Sevilla İrfan Can Kahveci için geliyor

Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için Roma ve Sevilla devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Milli Takım’da oynadığı futbolla göz dolduran ve tekniğiyle Avrupa devlerinin dikkatini çeken İrfan Can Kahveci’ye Sevilla ve Roma’nın talip olduğu öğrenildi.

ÇALIŞTIĞI HOCALAR ONDAN ÇOK MEMNUN

Bu sezon 11 maçta 2 gol 1 asistlik performansıyla alkış topladığı gibi Okan Buruk’un en çok güvendiği futbolcular arasında yer alan İrfan Can piyasa değerini şimdiden 7 milyon euro’ya çıkarırken 24 yaşındaki yıldızın Sevilla ve Roma’nın transfer listesine girmesi şaşırtıcı olmadı. Fenerbahçe’nin resmi olarak istediği fakat Göksel Gümüşdağ’ın bırakmadığı İrfan Can Kahveci, Şenol Güneş’in de en etkili silahlarından biri olurken oyuncunun 3 yılda kaydettiği gelişme dikkatlerden kaçmadı.

MONCHİ VE PETRACHİ İRFAN'I İSTİYOR

Kulübüyle 2024’e kadar kontratı bulunan milli futbolcu için Ocak’ta Başakşehir’in kapısını çalmaya hazırlanan Monchi’nin İrfan’ı çok istediği belirtilirken, Cengiz Ünder ve Mert Çetin’i renklerine bağlayan Roma’nın bir Türk oyuncuya daha imza attırmak istediği belirtildi. 

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