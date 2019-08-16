Roma Nzonzi transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Nzonzi'yi 1+1 yıllığına kiraladı. Roma kulübünden yapılan açıklamaya göre oyuncu için kiralama bedeli ödenmeyecek. Ancak önümüzdeki sezon 1 yıllık kiralık opsiyonu kullanılırsa, Galatasaray, İtalyan ekibine 500 bin Euro ödeyecek.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Nzonzi'nin bonservisini almak için iki ihtimali bulunuyor. Bunlardan ilki, bu sezon sonunda. Cimbom, önümüzdeki yaz Nzonzi'yi satın almak isterse Roma kulübüne 16 milyon Euro ödeyecek. Eğer 500 bin Euro ödeyip 1 yıl daha kiralar ve sonraki sezonun sonunda satın almak isterse bu sefer ücret 13 milyon Euro'ya düşecek.

Sarı kırmızılı takım oyuncunun yıllık 3 milyon 250 bin Euro'ya yakın yıllık ücretini kendisi ödeyecek.

NZONZI KİMDİR? NZONZI KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Steven Nkemboanza Mike Christopher Nzonzi olan oyuncu 15 Aralık 1988 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Amiens'te başlayan Nzonzi, 2009'da Blackburn Rovers'a transfer oldu.

Takımdaki başarılı performansının ardından, 2012 yılında Premier Lig ekibi Stoke City'ye transfer oldu.

2015'te 8 milyon Euro bedelli La Liga ekibi Sevilla'ya imza attı. Buradaki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi Kupasını kazanma başarısını gösterdi.

3 sezon boyunca Sevilla formasını başarı ile giyen Nzonzi, geçen sezonun başında İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu. Roma kulübü Sevilla'ya bu transfer için 27 milyon Euro bonservis ödedi. Başarılı oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nda yer aldı ve kupayı kazandı.