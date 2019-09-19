19 Eylül 2019 Perşembe 21:04:43 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:05:55
Roma-Medipol Başakşehir İLK 11'LER
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında Roma ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
ROMA: Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Zaniolo, Cristante, Diawara, Pastore, Kluivert, Dzeko
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mehmet Topal, Ponck, Clichy, Mahmut, Aleksic, İrfan, Arda Turan, Visca, Gulbrandsen
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