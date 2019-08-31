Roma, Kolarov'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatıyor

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Ersun Yanal’ın ısrarla istediği ve Ali Koç’un menajerini İstanbul’a davet ettiği Alexander Kolarov’dan Fenerbahçe’ye kötü haber geldi.

ROMA KOLAROV'DAN ÇOK MEMNUN

Topu iyi kullanan sol ayaklı bir stoper arayan tecrübeli teknik direktör Yanal’ın Başkan Ali Koç'tan talep ettiği Kolarov için yaklaşık 1,5 aydır çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yöneticiler Roma engeline takılırken, İtalyanların Sırp yıldızı bırakmadığı gibi 1 yıl daha sözleşmesini uzatacakları açıklandı. Geçtiğimiz sezon 49 maçta 9 gol 3 asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezona da iyi bir giriş yaparken, ilk hafta Genoa ile 3-3 biten mücadelede Kolarov’un attığı gol Paulo Fonseca’yı hayli memnun etti.

Şu anda Roma’nın en deneyimli ve en istikrarlı isimlerinin başında gelen Kolarov’un Fenerbahçe’ye gelmeyeceği belli olurken, önümüzdeki sezon kontratı sona erecek olan oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatılacağı ifade edildi.