Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Aleksandar Kolorov, Roma'da kalma kararı aldı.

Sırp futbolcu, İtalyan kulübüyle sözleşmesini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı. İmza töreninde konuşan Kolarov "Beni mutlu eden yeni sözleşme için kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.

34 yaşındaki Kolarov, 2017 yazında transfer olduğu Roma'da 113 maçta oynadı ve 17 gol attı.