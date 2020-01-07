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07 Ocak 2020 Salı 16:09:45 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 16:22:07

Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı

Aleksandar Kolarov, Roma ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Aleksandar Kolorov, Roma'da kalma kararı aldı.

Sırp futbolcu, İtalyan kulübüyle sözleşmesini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı. İmza töreninde konuşan Kolarov "Beni mutlu eden yeni sözleşme için kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.

34 yaşındaki Kolarov, 2017 yazında transfer olduğu Roma'da 113 maçta oynadı ve 17 gol attı.

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