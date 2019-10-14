Roma bu sezon başında kiralık olarak gönderdiği 3 futbolcusundan 30 milyon Euro gelir bekliyor

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Transfer sezonunda 110 milyon euro’ya yakın para harcayan ve Spinazzola, Diawara, Smalling, Henrikh Mkhitaryan gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Roma bazı oyuncularını kiralık olarak farklı kulüplere göndermişti.

KİRALIK GÖNDERİLEN OYUNCULAR FORMDA

İsveçli deneyimli kaleci Robin Olsen’i Cagliari’ye, Karsdorp’u Feyenoord’a, N’Zonzi’yi Galatasaray’a veren Roma bu futbolculardan iyi bir gelir etmek isterken, Serie A devinin 3 yıldızdan 30 milyon Euro hedeflediği öğrenildi. Cagliari’ye verilen Olsen 7 maçta forma giyerken, Karsdorp çıktığı 11 maçta 2 gol 2 asist yapma başarısı gösterdi.

N'ZONZİ'YE ŞİMDİDEN TALİP ÇIKTI

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan futbolcuların arasında ‘en iyisi’ olarak işaret edilen Steven N’Zonzi’nin sergilediği performans hem Fatih Terim’in hem de taraftarların beğenisini toplarken Fransız orta sahanın şimdiden Torino’dan teklif alması sarı kırmızılı kulübün hareketlenmesine sebep oldu.