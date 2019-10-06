Rize'de Karadeniz derbisi

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ galibiyetiyle kendine gelen, ardından Avrupa Ligi’nde Basel’i elinden kaçıran Trabzonspor, yükselen performansını Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’u mağlup ederek sürdürmeyi hedefliyor. Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Trabzonspor’da, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi ve İvanildo forma giyemeyecek. Rize’de ise Aminu sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.