Riza Durmisi'den Beşiktaş'a olumsuz yanıt
Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Riza Durmisi'nin teklife olumlu bakmadığı belirtildi.
Beşiktaş, satın alma opsiyonlu olarak Lazio'ya kiralama teklifi yaparken, İtalyanlar oyuncuyu satabileceklerini belirtmişti.
Ancak Riza Durmisi'nin kariyerini İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ya da Fransa'da sürdürmek istediği bu nedenle Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği ifade edildi.
AVCI, BAŞAKŞEHİR'E DE İSTEMİŞ
Abdullah Avcı'nın daha önce Real Betis ve Brondby formalarını da giyen 25 yaşındaki Riza Durmisi'yi uzun süredir takip ettiği belirtiliyor. Tecrübeli hocanın Durmisi'yi 2016 yılında Başakşehir'e almak istediği ancak başarılı olamadığı öğrenildi.
(Star)
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