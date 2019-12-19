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19 Aralık 2019 Perşembe 14:14:50 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 14:17:56

Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın devre arası gitmeleri zor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın devre arasında takımdan ayrılmalarının çok zor olduğunu belirterek, "Mert Hakan ve Emre'nin ilk yarı gitmeleri çok zor. Sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor. Sezon sonu gidebilirler" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turundaki Esenler Erokspor maçının ardından bu karşılaşmanın hazırlıklarını başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Tek amacımız çok mücadele etmek. Bizim için geçen haftaki maçlarda baktığınız zaman iyi bir şekilde bitti. Eğer biz onu avantaja çevirmek istiyorsak mutlaka Gençlerbirliği maçını iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Tek hedefimiz oradan iyi bir şekilde ayrılmak. Taraftarımız da yanımızda olacaktır. Bütün arkadaşlarımız da bu işin bilincindeler. Ama her takım artık bize normal çıkmaz, farklı şekilde çıkar. Bizim tek düşüncemiz; tek maç olarak gitmek. İlk önce Gençlerbirliği, ardından Göztepe maçını inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. İstediğimiz gibi de giderse devre arasını her yönüyle iyi bir şekilde kullanacağız. Bana göre esas olarak ikinci yarı başlayacak. Çünkü ikinci yarı bütün takımlar için telafisi olmayan maçlar oynanacak. Bizim de yakaladığımız çok güzel bir pozisyonumuz var. Onu da yakalamak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

"DEVRE ARASI GİDEMEZLER"

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları söyledi:

"İyi bir hava yakalamışken Mert Hakan'ı ve Emre Kılınç'ı vermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Ama arkadaşların ve yönetimin son kararını bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Bizim hatta takviyeye ihtiyacımız var. 1-2 tane hatta 3 tane oyuncu almamız lazım. Dengemizi bozmadan, fiyat açısından da fazla olmadan oyuncu almalıyız. Bizim mütevazi, iyi bir takımımız var. Ama bu ligi götürmek çok zor. Gerçekten çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu belli oldu. Mutlaka transfer yapmamız lazım. Onları yaptıktan sonra artık işimize bakacağız. Mert Hakan ve Emre'nin olayı şöyle, ilk yarı gitmeleri çok zor. Sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor. Sezon sonu gidebilirler'' diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Ankara'ya gidecek.  (DHA)

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