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18 Ekim 2019 Cuma 23:09:31 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 23:10:21

Rıza Çalımbay: Buradan daha farklı ayrılabilirdik

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunu değerlendiren Çalımbay, "Maçta hemen hemen her şey yaşandı ama biz oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık, sadece futbol oynadık ve galip gelmeye çalıştık. Maçın başında da, 10 kişi kaldıktan sonra da iyi pozisyonlarımız vardı. Son dakika golü atsak berabere bitiyordu. Takımımdan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART AĞIRDI"

Kırmızı kartın işlerini zorlaştırdığını vurgulayan teknik adam, "Galatasaray'a karşı 45 dakika 10 kişi oynamak çok zor. Son vuruşlarda, son paslarda biraz daha dikkatli olsak, buradan farklı ayrılabilirdik. Yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim, 1-2 tanesinde hatamız var. Kırmızı kart biraz ağırdı, bizim oyuncumuz görmüyordu. Düşerken ayağı gelmiştir, kasıtlı olması mümkün değil. Yazık oldu" dedi.

Her zaman hücum oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, "Ben deplasmanda da, içeride de kapanmayı hiç düşünmedim. En iyi defans, hücumdur. Galatasaray da, Fenerbahçe de, Trabzonspor da, Beşiktaş da hiç fark etmez. Böyle aksilikler yaşayınca, 10 kişi kalınca, çok net pozisyonları yaşayınca, böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. 11'e 11 kalsak, farklı olabilirdi. Oyuncu değişikliği de yapacaktık. 11'e 11 kalsaydık, buradan mağlup olmadn ayrılabilirdik" diye konuştu.

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