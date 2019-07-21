21 Temmuz 2019 Pazar 11:02:43 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:03:24
Riyad Mahrez, darbeci Mısır hükümetini görmezden geldi
Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı ve Mısır Spor Bakanını görmezden geldi.
Afrika Kupasını kazanan Cezayir Milli Takımının kaptanı yıldız futbolcu Riyad Mahrez, kupa töreni sırasında Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli ve Mısır Spor Bakanı'nı görmezden gelerek tokalaşmadı. Manchester City'li futbolcunun bu hareketi twitterda en çok konuşulanlar arasına girdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray, Mbaye Diagne için 14 milyon Euro istiyor
- Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensip anlaşmasına vardı
- Çin basını, Fred'in gelecek sezon Galatasaray forması giyeceğini yazdı
- Oğuzhan Özyakup alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtarname çekti
- Galatasaray ile Genk arasındaki Samatta pazarlığında fark 1 milyon Euro'ya indi