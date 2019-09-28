28 Eylül 2019 Cumartesi 11:35:40 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 11:39:41
Rio Ferdinand Türkiye'de dünyaevine giriyor
İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand ile oyuncu Kate Wright, bugün Marmaris'te dillere destan bir düğünle evleniyor. İngiliz basını otel için "Türkiye'de cennetten bir köşe" başlığını kullandı.
Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı.
Daily Mail'in haberine göre 40 yaşındaki Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright (27) bu akşam Marmaris'te dillere destan bir düğünle evleniyor.
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