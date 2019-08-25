25 Ağustos 2019 Pazar 10:54:36 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:00:44
Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bu gece İstanbul'a getireceğini açıkladı.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile adı anılan Marsilya'nın tecrübeli oyuncusu Gustavo transferi hakkında konuştu. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki maçın devre arasında yayınlanan 'Yüzde Yüz' futbol programında, "Luiz Gustavo bu akşam gelecek deniyor, bilmiyoruz tabii, duyduklarımız bu. Ali Bey'in çok ısrarla peşinde koştuğu bir oyuncu. Önemli oyuncu." ifadelerini kullandı.
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