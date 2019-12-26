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26 Aralık 2019 Perşembe 11:20:09 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 11:44:49

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Nihat Özdemir çıkışı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aksam.com.tr’den Ferit Ömeroğlu ile yaptığı röportajda merak edilen soruları yanıtladı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olmasını eleştirirken, kulüplerin siyaseti sporun içine çektiklerini iddia etti.

“SİYASET FUTBOLA KARIŞMIYOR”

Futbol mu siyasete karışıyor, siyaset mi futbola karışıyor?

Çok önemli bir soru bu. Bence futbol siyaseti bulaştırıyor bu işe... Siyaset futbola karışmıyor, yardımcı oluyor. En son devlet dedi ki, iş adamı Ferit Şahenk’e nasıl bir yapılandırma yaptıysam size de bunu yapayım. Dakika bir delmeye çalışıyor kulüpler bunu. Bir insanda Allah sevgisini Allah korkusu getirir. Eğer bir insanda Allah korkusu yoksa bir de onun üzerine hukuk korkusu yoksa şu anda bu durumdayız. Özellikle hukuk korkusu yok. Değiştiriyorlar, bitiyor iş. Hukuktan, Allah’tan korkmayan adam burada tabi Rabbimi ayırıyorum. Hukuktan da korkmuyorlar, korkmadıkları dolayısıyla tüzükler değiştirilirse şayet yapılması gereken devrim kararı futbol federasyonu seçim yasasının değişmesidir. Yani 18 tane kulüp bu akşam toplanıp da Nihat Özdemir’i düşebilecek yetkisi varsa sayısal anlamda, bu olmamalı. Eğer seçmen 200-300 kişiyse bu 700-800’e çıkarılmalı. Bugün eski milli takımlarda oynayan oyuncularımızın kulüpler kadar, hakemlerin kulüpler kadar oyu yok. Dolayısıyla daha demokrat bir ortam olur. Bu senin benim alacağım bir karar değil, muhtemelen meclisin alması gereken bir karar.

“NİHAT BEY (ÖZDEMİR) NE KADAR İYİ NİYETLİ OLURSA OLSUN SUİSTİMALE AÇIK BİR ORTAM VAR”

Yanlış buluyor musunuz Federasyon Başkanının bir kulübün kongre üyesi olmasını?

Tabii ki… Çünkü kongrede ben ne derim diyorlar… Federasyon Başkanlığı seçimini yaptığınız zaman, Nihat bey değerli bir insan hep söylüyorum ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulübüyle veya herhangi bir kulüple bir kongre üyesiyse Federasyon Başkanı derhal o heyetten çekilmeli…

Zor mu kongre üyeliğini bırakmak?

Bilmiyorum. İnsan mı yok koskoca 81 milyonda? Ne kadar iyi niyetli olursa olsun suistimale açık bir ortam var.  

(Akşam)

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