Rıdvan Dilmen: Gülme komşuna gelir başına

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kendi evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'de Yüzde Yüz Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

"GÜLME KOMŞUNA, GELİR BAŞINA"

Gülme komşuna, gelir başına. Kadıköy, Florya, Beşiktaş semtleri. Dün akşam çok dramatik şekilde 2-2 bitince mutlu olan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları vardı. Akşam üzeri Sivas, Fenerbahçe'yi farklı yenince daha mutlu olan Beşiktaş taraftarı da, fırsat diyebileceğimiz maçı kaybetti.

"HAKEMLER, YÜZDE 90 VERMEYE ÇALIŞTI"

Aslında, hafta başından itibaren gelecek olursak Gençlerbirliği maçından. İyi futbollar oluyor. Rizespor - Kasımpaşa maçındaki taktiksel başarılı kadar Ümit Öztürk dışında, hem Sivasspor - Fenerbahçe maçında, hem Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında yürekli hakemleri izledik. Fakat, Yaşar Kemal Uğurlu da Ali Palabıyık da Ali Şansalan da ne görüyorlarsa, yüzde 90'da olsa vermeye çalıştılar.

"RİZE HARİÇ HAKEMLER BAŞARILI"

Her zaman biz eleştiriyoruz. MHK ve kurulları, saygı göstermemiz gereken performanslar var. Hakemler, 2 haftadır toparlandılar. Bu hafta hakem performanslarını çok beğendim. Oyunculara ve teknik adamlara bıraktılar her şeyi. Dün ve bugünkü maçlara bakınca, Rize maçını ayırıyorum, hakemler başarılı.

"HAK EDİCİ BİR GALİBİYET"

Futbolda yetenek ve fizik önemlidir. Detaylı bakıp öğrenmek istediğim taktikler vardır. Ne kadar değerli olduğunu tek tek anlatayım. Rize maçında 2 gol atan oyuncusunu çıkarıp orta saha üstünlüğünü alınca oyun üstünlüğünü alan bir Kasımpaşa. Galatasaray maçı istisnaydı. Kendi formatını değiştirmeyen, taktik anlamda zaafiyeti olan bir Fenerbahçe. Zaten, hak edici bir galibiyet çıkıyor.

"SERGEN YALÇIN, BÜTÜN HAFTA ÇALIŞMIŞ"

Sergen Yalçın, kafasında bütün hafta çalışmış. Ben demiş ne yaparım. Çalıştırmış. Önce bir teorik olarak anlatmış, pratik olarak sahaya çıkmış. Altıda altı yapmış Beşiktaş'ın avantajlarına, dezavantajlarına bakmış. Oyunu mümkün olduğu kadar 0-0 götürürsem, sonlara doğru elimde silahlar da var. Guilherme ve Fofana, Bifouma gibi iki uçak var. Gömülmeyin demiş oyuncularına, atakları da çabuk yapın demiş. Üç tane savaşçı oyuncu koymuş orta sahaya. Alanı dar. Beşiktaş'ı bu orta alana sokayım demiş.

"TAKTİĞİN VE SAYININ AFFI YOKTUR"

Beşiktaş, bu Malatya'yı ikinci yarının 15-20 dakikası ceza sahasına itti. Karamboller oldu, sağdan soldan geldiler. Abdullah Avcı da tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, risk aldı, çift santrfora dönüp 4-4-2 oynadı. Yetmedi, Elneny'i çıkardı, Atiba'yı tek bıraktı. Taktiğin ve sayının affı yoktur. Orayı boşalttı, nasıl basketbolda kısayı yakalarsa uzun ısrar eder. Cezayı keser. Malatya ve Sivas, orta sahada aldığı paslarla rahat pas yaptı.

"TAKTİĞİN ÖNEMİNİ 0-2 İLE GÖRÜYORUZ"

Beşiktaş'a gelecek olursak, Beşiktaş şu şekilde savunma güvenliğini aldığı bölgeyi aşamadı ama rakibe de aştırmadı. Biraz geçince oyuncular çıkmaya başladı. Malatyasporlu oyuncular, Ljajic ve Atiba'nın olduğu orta sahada alınca topu şişirerek değil görerek atmaya başladılar. Taktiğin, sayıların ne kadar önemli olduğunu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın yaptıkları sonrası 0-2'lik skorla görüyoruz. Abdullah Avcı, devrede yapacağı değişikliği Caner kart görünce geciktirdi.

"0-0 BAŞLADI TAKTİK, 0-2 BİTTİ"

Beşiktaş, üçlü ve buçuklu oynuyor. Gökhan ikinci yarı, 4'lüye dönünce çıkmaya başladı. Elneny de çıkınca, 4-1-5'e döndü Beşiktaş. 0-0 başladı bu taktik, 0-2 bitti. Sonuçta bizim bu anlattıklarımız masal değil, futbolun gerçekleri. Taktiğin önemi bu. Futbolda artık fizik kazanılabilecek, öğrenilebilecek bir şeydir. Oyuncuyu alırız, antrene ederiz. Sergen Yalçın'ın siz inanıyor musunuz, "Şöyle yapın, böyle yapın." dediğine. Bir lider olarak komutlar verir. Antrenman programlarını daha iyi bilenlere yaptırır. Kendi gözlemleriyle Christoph Daum'dan ne öğrenmiş, Fatih Terim'den ne öğrenmiş bunları da katabilir.

"MAÇIN YILDIZI ARTURO MINA"

Sergen Yalçın'ın bir rahatlığı vardır. Penaltıda gözlerini kapatırken şaşırdım. Bu kim desen, Sergen demem. Bu espri tabii ki. Sergen Yalçın ve Malatyaspor, çok mu iyi oynadı. Sahanın yıldızı Arturo Mina'ydı, yerden havadan! Burak Yılmaz ile kafa topuna çıktı, göğsüyle aldı. Müthiş oynadı. Sol stoperde riskli hamleleri vardı.

"HAKEM TERTEMİZ, SÜPER MAÇ YÖNETTİ"

İkinci golden önce faul verebilirdi, bence ihtimal yüksek. Penaltı, penaltıydı. Burak'ın, Ljajic'in pozisyonları fotoğraf penaltısı. Hakem, yüreğiyle, tertemiz, süper bir maç yönetti. Basit kartlar çıkmamalı ama el yüze gelince kart ver diyorlar. Ljajic'in pozisyonu için söylüyorum. Bazen tesadüfen olabiliyor

"RUS RULETİ OYNUYORSUN"

Umut, Burak, Lens, Güven, Ljajic varken Malatyaspor ile Rus ruleti oynuyorsun. Abdullah Avcı riski anlış dakikalarda almadı. Geçen hafta Kasımpaşa uzun süre 10 kişiydi. Yumuşak savunma yapan bir takım değil Malatyaspor. Canlı oyuncuları var. Hoca bence bunu hesaplayamadı. 11'e 11 olduğunu düşünmedi. Malatya'ya karşı risk alırsanız cezasını çekersiniz. Sergen Yalçın haddini bilerek oynadı.