Rıdvan Dilmen: Galatasaray ne yapsın etsin Andone'nin bonservisini alsın

NTV ekranlarında Galatasaray'ı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların sezon başında Brighton'dan kiraladığı Florin Andone'nin bonservisini alması gerektiğini söyledi.

Dilmen, Rumen oyuncunun çok değerli bir futbolcu olduğunu belirtirken, "Andone'yi çok beğendim. Galatasaray, ne yapıp edip bonservisini alsın. İlk maçta da çok beğenmiştim, çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a yakışır bir oyuncu diye düşünüyorum. Ayrıca ülkemizde gol krallığına aday olacağını düşünüyorum. N'Zonzi ile oynamak zordur ama Falcao döndüğünde çift santrfora dönülmek zorunda kalınabilir. Andone bence ligimizin iyi santrforlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki Andone, Galatasaray'da 5 maçta 376 dakika süre aldı ve 2 kez ağları sarstı.