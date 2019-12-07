Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Sarı lacivertlilerin ilk golünü yorumlayan Dilmen, Sadık Çiftpınar'ın Mauricio Isla'ya attığı pasta ofsayt olup olmadığı yönündeki tartışmaya değindi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı için yaptığı o değerlendirmeler...

"Matematik hesabı olarak fena gitmiyor"

"Uzun süre önce Ersun Yanal ile bir yemek yedik. '34 veya 35 ile bitirirsek, ikinci yarı bizim çok avantajımıza' olur demişti. Belki Sivasspor ve Rizespor maçlarını farklı düşünüyordu ama şimdi kazanmak zorunda. Aslında matematik olarak hesabı fena gitmiyor."

Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt var mı?

"Benim futbol aklıma göre Fenerbahçe'nin attığı ilk gol ofsayt. Gençlerbirliği oyuncusu ıskalasa ofsayt olacak yani öyle mi? Geçen sene Beşiktaş'ın Antalyaspor maçında da aynı pozisyon olmuştu, gol doğru karardı ama bence o da ofsayt sayılmalıydı."

"'Fenerbahçe bağırınca yemedi galiba' derler"

"Kafalarda soru işareti oluştu şimdi. İlk golde Isla'ya atılan topta ofsayt var mı, yok mu? TFF'ye sesleniyorum. Eğer o çizgiyi çizmezseniz, afedersiniz ama 'Fenerbahçe bağırınca yemedi galiba' derler." Ben derim. Siz çizin. Sadık topu attığında çizgiyi çizsinler, sonra diğerlerini tartışalım. Henüz çizmediler. Gençlerbirliği'ndeki oyuncudan sekip sekmediğine sonra bakarız." diye konuştu.

"Herkes atamaz"

"Muriqi'nin attığı kafa golünü herkes atamaz. Çünkü top ip gibi gelmedi, yavaş geldi. Kaçırmanın atmaktan daha zor olduğu bir pozisyonda da atamadı maçın başında. Çok yönlü, çok başka bir santrfor."