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17 Eylül 2019 Salı 10:16:10 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 10:20:55

Rıdvan Dilmen: F.Bahçe'nin bu savunmasına G.Saray, 25 dakikada 3 atar

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı değerlendirirken 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı değerlendirirken 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

"Futbol basit oyundur. Siz kendinizi Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız. Mevlüt transferine yanlıştır demiyorum. Bu ekonomik şartlar altında ucuz oyuncu yerli statüsünde oynuyor. Fenerbahçe için yeterli oyuncudur demiyorum ama şartlar gereği kabul edilebilir. Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum."

EKİCİ KENDİSİNİ DÜŞÜNECEK

"Mehmet Ekici en az 4 farklı teknik adamla çalıştı. Ekici de biraz kendisini düşünecek. yi topa vurur ümidiyle yaşarsın, İlkay Gündoğan'ın önünde olan bir oyuncuydu. İlkay, Manchester City'de oynuyor, Mehmet Ekici evde oturuyor. Dirar, sol bekte kaldı arkadaş. Bir de elinde uzun boylu, kafa vuran bir santrafor var. 1.94! Sol tarafta Garry oynarsa orta morta gelmez. İddia ediyorum Türkiye'deki futbolcular arasında ilk 3'e girer, en iyi orta yapanlardan biri Dirar'dır."

ALEX GİBİ OYNAMA LÜKSÜ YOK

"Kruse'yi hazırlık paslarında unut. 1 kişi eksik oynuyorsun. Alex gibi oynama lüksü yok. Alex öyle oynar da 20 tane atıyor. 15 tane de attırıyor."

GUSTAVO YERİNE KOLAROV'U ALIRDIM

"Ben Gustavo yerine Kolarov'u alırdım. Hasan Ali iyi dahi olsa bile! Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın isteklerini mümkün olduğunca yerine getirdi. Fenerbahçeliler 'Uçuyoruz, kaçıyoruz' diyor. İlk hafta 5 atmışsın, 5 attığın takımla aynı puandasın. Trabzonspor'un ölüsü puan aldı. Senin aksaklıklarından dolayı oldu. Hadi Galatasaray'a oyna bu savunmayla! O seyirciyle bir baskı yaparlar, 25 dakikada 3-0 olur.

Ben 3 tane stoperin kulübede oturduğunu, oynayan oyuncunun da stoper olmadığını hiç görmedim. Ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum.Alanyaspor'un Fenerbahçe'ye attığı ilk golde kural hatası olduğunu düşünmüyorum, hakem hatası olduğunu düşünüyorum."

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