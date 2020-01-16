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16 Ocak 2020 Perşembe 09:42:03 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 10:17:19

Ricardo Rodriguez'in menajerinden Milan'a rest: Oyuncum Fenerbahçe'ye gidecek

Milan, İsviçreli sol bek için PSV ile her konuda anlaştı. İtalyan basını, Rodriguez, PSV’de haberini geçti. Ancak 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibini geri çevirdi. Futbolcunun menajeri Di Domenico, dün Casa Milan’a giderek Milan’lı yöneticilerle masaya oturdu ve son sözünü söyledi: Oyuncum Fenerbahçe’ye gidecek. Siz de onlarla anlaşın.

Fenerbahçe, kupada Kayserispor ile oynadığı saatlerde; İtalya’da Ricardo Rodriguez konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Daha önce Lyon ve Watford’u geri çeviren yıldız futbolcu için bu kez PSV Eindhoven devreye girdi. Hollanda ekibi ile Milan’lı yetkililer arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. İtalyan devi, Rodriguez’i 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu karşılığında PSV’ye vermeyi kabul etti.

Her şey değişti

İtalyan basını, bu gelişmeyi, “Rodriguez artık PSV’de” başlığıyla son dakika haberi olarak duyurdu. Ancak dün sabah her şey değişti. Fenerbahçe ile el sıkışan Rodriguez, Sarı-Lacivertliler için bu kez de Hollanda ekibini reddetti. Hemen ardından İsviçreli sol bekin menaceri Gianluca Di Domenico soluğu Casa Milan’da (Milan’ın kulüp binası) aldı. Di Domenico, burada Milan’lı yetkililerle bir araya gelerek, “Rodriguez tercihini yaptı, Fenerbahçe’yi seçti. Buna saygı göstermenizi istiyor. Siz de Fenerbahçe ile anlaşın” dedi.

Milan: Şartlarımız belli

İtalyan ekibinin yöneticileri bunun üzerine, “PSV ile 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaştık. Aynı şartları Fenerbahçe de kabul ederse, onlarla el sıkışırız” karşılığını verdi. Sarı-Lacivertliler, satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyordu. Yönetim, bu konuyu görüştükten sonra Milan’la yeniden masaya oturacak.

Di Domenico’dan Fenerbahçe Yönetimi’ne: Elinizi çabuk tutun

PSV’nin teklifini geri çeviren ve Fenerbahçe adına pazarlık yapan menajer Gianluca Di Domenico, Casa Milan’dan çıktıktan sonra yönetime mesaj gönderdi.

Milan’ın bu işin bir an önce çözülmesini istediğini söyleyen Di Domenico, “Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Rodriguez, Fenerbahçe’de oynamak için teklifleri tek tek geri çevirdi. Ancak Milan’ı daha fazla oyalayamayız” dedi.

Harcama limitleri nedeniyle eli kolu bağlı olan Sarı-Lacivertli Yönetim, Miha Zajc’ı bir an önce satarak bu transfer için bütçe yaratmaya çalışacak.

Maliyeti 2.4 milyon Euro olabilir

Ricardo Rodriguez’in Milan’daki senelik maaşı 4 milyon Euro. Ancak vergiler düşüldükten sonra eline geçen rakam 2.1 milyon Euro. Eğer Fenerbahçe ile Milan anlaşırsa, Kanarya oyuncunun yarım sezonluk maaşını ödeyecek. Bu rakam 1 milyon Euro, ancak yeni düzenleme nedeniyle 400 bin Euro da vergi ödenecek. Kiralama bedelinin ise 1 milyon Euro olması bekleniyor. Rodriguez’in 6 aylık maliyeti yaklaşık 2.4 milyon Euro olacak. 

(Fanatik)

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